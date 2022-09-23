Стало известно, что будет с названием Запорожской области при вхождении в состав РФ

Запорожская область при присоединении к РФ сохранит нынешнее название. Соответствующее заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мы планируем сохранить нынешнее название Запорожская область", — сказал он в разговоре с журналистами.

При этом Рогов отметил, что изначально обсуждались различные варианты названия региона. Был такой вариант, как Запорожский край, по аналогии с Алтайским или, к примеру, Пермским краем.

А ранее Рогов заявил, что Запорожская область в случае положительного результата референдума объявит о независимости в границах освобождённых территорий, поскольку только после этого возможно присоединение к РФ.