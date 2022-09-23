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23 сентября, 14:32

Стало известно, что будет с названием Запорожской области при вхождении в состав РФ

Запорожские власти оставят текущее название региона при вхождении в состав РФ

Запорожская область при присоединении к РФ сохранит нынешнее название. Соответствующее заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мы планируем сохранить нынешнее название Запорожская область", — сказал он в разговоре с журналистами.

При этом Рогов отметил, что изначально обсуждались различные варианты названия региона. Был такой вариант, как Запорожский край, по аналогии с Алтайским или, к примеру, Пермским краем.

А ранее Рогов заявил, что Запорожская область в случае положительного результата референдума объявит о независимости в границах освобождённых территорий, поскольку только после этого возможно присоединение к РФ.

Тысячи россиян вышли на митинг "Своих не бросаем" в центре Москвы в поддержку референдумов

Тысячи россиян вышли на митинг "Своих не бросаем" в центре Москвы в поддержку референдумов

Напомним, сегодня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы. Старт был дан в 8:00 (совпадает с московским). Продлится голосование до 27 сентября включительно. Из-за соображений безопасности в первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых территориях и путём адресного обхода жителей.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Наталья Исакова

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