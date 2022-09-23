На референдуме в Херсонской области не зафиксировано ни одной провокации

Голосование в Херсонской области на референдуме по вхождению региона в состав России проходит без провокаций. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор гуманитарной миссии "Единой России" в Херсоне Игорь Кастюкевич.





"Атмосфера самая благоприятная, несмотря на то что в небе работает ПВО и периодически бахает. Но страха нет. Людей довольно много. Улыбаются и поздравляют друг друга с праздником. Никаких провокаций на местах нет", — приводит его слова пресс-служба партии в телеграм-канале.