На референдуме в Херсонской области не зафиксировано ни одной провокации
Депутат Кастюкевич: Голосование на референдуме в Херсоне проходит без провокаций
Голосование в Херсонской области на референдуме по вхождению региона в состав России проходит без провокаций. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор гуманитарной миссии "Единой России" в Херсоне Игорь Кастюкевич.
"Атмосфера самая благоприятная, несмотря на то что в небе работает ПВО и периодически бахает. Но страха нет. Людей довольно много. Улыбаются и поздравляют друг друга с праздником. Никаких провокаций на местах нет", — приводит его слова пресс-служба партии в телеграм-канале.
В морском порту Херсона образовалась очередь из желающих проголосовать на референдуме по вхождению региона в состав РФ. Кастюкевич подчеркнул, что люди, которые ещё весной были запуганы, сегодня открыто и с гордо поднятой головой смотрят вперёд. В партии также отметили, что в первые четыре дня референдума в Херсонской области организовано придомовое голосование, то есть решить судьбу своего региона жители могут прямо дома.
Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
Новости
На митинге "Своих не бросаем" в Москве появилась гигантская буква Z из георгиевской ленты
сегодня в 14:24
"У нас нет иного пути": Активист "Бессмертного полка" призвал россиян встать на защиту страны
сегодня в 14:20
В Кремле отреагировали на сообщения о планах мобилизовать 1,2 млн россиян
сегодня в 14:15
Telegram / "Единая Россия. Официально"