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23 сентября, 14:30

На референдуме в Херсонской области не зафиксировано ни одной провокации

Депутат Кастюкевич: Голосование на референдуме в Херсоне проходит без провокаций

Голосование в Херсонской области на референдуме по вхождению региона в состав России проходит без провокаций. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор гуманитарной миссии "Единой России" в Херсоне Игорь Кастюкевич.

  • Голосование на референдуме по вхождению Херсонской области в состав РФ. Фото © Telegram / "Единая Россия. Официально"
    Голосование на референдуме по вхождению Херсонской области в состав РФ. Фото © Telegram / "Единая Россия. Официально"
  • Голосование на референдуме по вхождению Херсонской области в состав РФ. Фото © Telegram / "Единая Россия. Официально"
    Голосование на референдуме по вхождению Херсонской области в состав РФ. Фото © Telegram / "Единая Россия. Официально"

Голосование на референдуме по вхождению Херсонской области в состав РФ. Фото © Telegram / "Единая Россия. Официально"

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"Атмосфера самая благоприятная, несмотря на то что в небе работает ПВО и периодически бахает. Но страха нет. Людей довольно много. Улыбаются и поздравляют друг друга с праздником. Никаких провокаций на местах нет", — приводит его слова пресс-служба партии в телеграм-канале.

В морском порту Херсона образовалась очередь из желающих проголосовать на референдуме по вхождению региона в состав РФ. Кастюкевич подчеркнул, что люди, которые ещё весной были запуганы, сегодня открыто и с гордо поднятой головой смотрят вперёд. В партии также отметили, что в первые четыре дня референдума в Херсонской области организовано придомовое голосование, то есть решить судьбу своего региона жители могут прямо дома.

Наблюдатели из Франции и США прибыли на референдум в Херсонской области

Наблюдатели из Франции и США прибыли на референдум в Херсонской области

Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.

Обложка ©

Telegram / "Единая Россия. Официально"

Светлана Оперук

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