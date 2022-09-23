В Кремле отреагировали на сообщения о планах мобилизовать 1,2 млн россиян

Информация о том, что в РФ намерены призвать 1,2 миллиона мужчин в ходе частичной мобилизации, является ложной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его словам, новые сообщения — это такая же неправда, как и новости о призыве одного миллиона россиян. В ответ на вопрос ТАСС, являются ли подобные данные по-прежнему ложными, Песков заявил: "Да. Тем более".