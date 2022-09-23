В Кремле отреагировали на сообщения о планах мобилизовать 1,2 млн россиян
Песков заявил, что информация о планах мобилизовать 1,2 млн россиян является ложной
Информация о том, что в РФ намерены призвать 1,2 миллиона мужчин в ходе частичной мобилизации, является ложной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
По его словам, новые сообщения — это такая же неправда, как и новости о призыве одного миллиона россиян. В ответ на вопрос ТАСС, являются ли подобные данные по-прежнему ложными, Песков заявил: "Да. Тем более".
Ранее в СМИ появились сообщения, что в засекреченном — седьмом — пункте указа Владимира Путина о частичной мобилизации якобы содержатся сведения о призыве до одного миллиона человек. Песков назвал ложью данную информацию.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв