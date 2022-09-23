Размер пособия при рождении ребёнка в РФ может увеличиться

Согласно законопроекту бюджета Социального фонда, пособие при рождении ребёнка вырастет до 23 тысяч рублей в 2023 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, предполагается направить на предоставление пособия при рождении ребёнка в 2023 году 23,4 миллиарда рублей на 933,4 тысячи выплат, в 2024 году — 25,6 миллиарда рублей на 963,4 тысячи, в 2025-м — 26,4 миллиарда рублей на 952,8 тысячи. Авторы документа опирались на такой размер: с 1 января 2023-го — 20 479 рублей, с 1 февраля 2023-го — 23 011 рублей, с января 2024 года — 23 011 рублей, с февраля 2024-го — 24 277 рублей, с первого месяца 2025 года — 24 277 рублей, со второго — 25 248 рублей.

193,6 миллиарда рублей на 12,5 миллиона пособий будет направлено в 2023 году на ежемесячную выплату по уходу за ребёнком до полутора лет, в 2024-м — 230 миллиардов на 12,864 миллиона, в 2025 году — 236,6 миллиарда рублей на 12,9 миллиона. Разработчики проекта опирались на следующий минимальный размер: с 1 января 2023-го — 7678 рублей, с 1 февраля 2023-го — 8630 рублей, с января 2024 года — 8630 рублей, с февраля 2024-го — 9104,5 рубля, с первого месяца 2025 года — 9104,5 рубля, со второго — 9469 рублей.