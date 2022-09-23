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Регион
Опубликовано 23 сентября 2022, 14:03
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Россиянам напомнили, что повестка подлежащему частичной мобилизации вручается лично в руки

Повестка подлежащему частичной мобилизации вручается только лично в руки. Об этом говорится в заявлении портала "Объясняем.рф" в телеграм-канале.

"Повестка должна быть вручена лично в руки, под подпись", — сказано в сообщении с уточнением, что извещение не может быть направлено через портал госуслуг.

Портал также напомнил, что узнать, подлежит ли россиянин мобилизации, можно в военкомате по месту пребывания. То есть это стоит сделать там, где мужчина фактически проживает сейчас.

Россиянам перечислили вещи, необходимые на призывном пункте
Россиянам перечислили вещи, необходимые на призывном пункте

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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ТАСС / Сергей Карпов

Никита Осипов
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