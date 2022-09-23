Россиянам напомнили, что повестка подлежащему частичной мобилизации вручается лично в руки

Повестка подлежащему частичной мобилизации вручается только лично в руки. Об этом говорится в заявлении портала "Объясняем.рф" в телеграм-канале.

"Повестка должна быть вручена лично в руки, под подпись", — сказано в сообщении с уточнением, что извещение не может быть направлено через портал госуслуг.