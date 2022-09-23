Россиянам напомнили, что повестка подлежащему частичной мобилизации вручается лично в руки
Повестка подлежащему частичной мобилизации вручается только лично в руки. Об этом говорится в заявлении портала "Объясняем.рф" в телеграм-канале.
"Повестка должна быть вручена лично в руки, под подпись", — сказано в сообщении с уточнением, что извещение не может быть направлено через портал госуслуг.
Портал также напомнил, что узнать, подлежит ли россиянин мобилизации, можно в военкомате по месту пребывания. То есть это стоит сделать там, где мужчина фактически проживает сейчас.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
ТАСС / Сергей Карпов