Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Калужской области Дмитрий Афанасьев не стал дожидаться повестки из военкомата, а принял решение добровольно отправиться на передовую. Как волонтёр он принимал активное участие в гуманитарной миссии Народного фронта в Донбассе, бывал на освобождённых территориях, помогал в доставке продуктов питания и предметов первой необходимости. Но эти задачи было решено передать соратникам Дмитрия из числа талантливой и деятельной молодёжи, которой немало среди добровольцев Народного фронта. Сам же Дмитрий считает, что его знания и умения в области управления беспилотными летательными аппаратами будут полезны в войсках. В Донецк он отправится уже на следующей неделе, а сегодня он встретился с журналистом Лайфа на Манежной площади в Москве, где стартовал митинг "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Пронзительная история волонтёра Дмитрия Астафьева, который сменил гуманитарный фронт на настоящий. Видео © LIFE

"Даже в тот момент, во время гуманитарной миссии, я понимал, что это важное дело. Но с ним классно и замечательно могут справляться более молодые ребята и девчата, у которых горят глаза, ну а мои скромные умения и навыки могут помочь нашей армии с дронами. Я это люблю и надеюсь в этой части быть полезным", — поделился с Лайфом Астафьев.

Дмитрий признался, что хочет быть достойным памяти своего деда, который в годы Великой Отечественной войны был майором медицины и проводил операции, спасая жизни солдат и офицеров.

"Мы всегда с уважением относимся к подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной, и каждая семья имеет своих героев. Такие герои есть у меня, один из моих дедов был медиком, хирургом в полевом госпитале. Я, как историк, кандидат наук, исследовал эту тему и выяснил, что он провёл свыше десяти тысяч операций за время войны — это только те, что указаны в архивах. Так что я бы хотел быть похожим на своего деда", — говорит наш собеседник.