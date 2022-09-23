Пронзительная история волонтёра, который сменил гуманитарный фронт на настоящий
Глава исполкома ОНФ из Калуги записался в армию добровольцем, чтобы не посрамить память героического деда
Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Калужской области Дмитрий Афанасьев не стал дожидаться повестки из военкомата, а принял решение добровольно отправиться на передовую. Как волонтёр он принимал активное участие в гуманитарной миссии Народного фронта в Донбассе, бывал на освобождённых территориях, помогал в доставке продуктов питания и предметов первой необходимости. Но эти задачи было решено передать соратникам Дмитрия из числа талантливой и деятельной молодёжи, которой немало среди добровольцев Народного фронта. Сам же Дмитрий считает, что его знания и умения в области управления беспилотными летательными аппаратами будут полезны в войсках. В Донецк он отправится уже на следующей неделе, а сегодня он встретился с журналистом Лайфа на Манежной площади в Москве, где стартовал митинг "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Пронзительная история волонтёра Дмитрия Астафьева, который сменил гуманитарный фронт на настоящий. Видео © LIFE
"Даже в тот момент, во время гуманитарной миссии, я понимал, что это важное дело. Но с ним классно и замечательно могут справляться более молодые ребята и девчата, у которых горят глаза, ну а мои скромные умения и навыки могут помочь нашей армии с дронами. Я это люблю и надеюсь в этой части быть полезным", — поделился с Лайфом Астафьев.
Дмитрий признался, что хочет быть достойным памяти своего деда, который в годы Великой Отечественной войны был майором медицины и проводил операции, спасая жизни солдат и офицеров.
"Мы всегда с уважением относимся к подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной, и каждая семья имеет своих героев. Такие герои есть у меня, один из моих дедов был медиком, хирургом в полевом госпитале. Я, как историк, кандидат наук, исследовал эту тему и выяснил, что он провёл свыше десяти тысяч операций за время войны — это только те, что указаны в архивах. Так что я бы хотел быть похожим на своего деда", — говорит наш собеседник.
Дмитрий добавил, что у Народного фронта есть важный проект под названием "Всё для Победы". Его цель — поддержка воинских подразделений ЛНР и ДНР. На сайте проекта рассказывается, что требуется бойцам, как перечислить деньги, где принимают вещи, и многое другое. От лица исполкома Народного фронта Дмитрий Афанасьев поблагодарил всех граждан, которые уже присоединились к акции и таким образом приблизили нашу победу.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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