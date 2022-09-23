"Агата Кристи" выступила на концерте-митинге в Екатеринбурге в поддержку референдумов

Лидер и один из создателей рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов стал хедлайнером митинга-концерта в Екатеринбурге в поддержку проходящих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов.

"Референдумы в этих республиках пройдут, и я, как человек, который бывал в Донбассе все эти восемь лет беспощадной бойни со стороны украинского нацизма, знаю, что все люди там стоят за Россию", — сказал Самойлов на открытии концерта, его слова передаёт ТАСС.

По словам музыканта, жители этих регионов выступают за Россию и за мир. При этом он указал, что "это только первые шаги" и анонсировал "остальные".

Мероприятие прошло на площади у Дворца молодёжи, на ней собралось несколько тысяч человек, среди которых молодые люди и семьи с детьми. Также на нём присутствовали гонщик и областной депутат Сергей Карякин, сенатор Виктор Шептий и депутаты областного заксобрания.