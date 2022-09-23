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23 сентября, 14:07

"Агата Кристи" выступила на концерте-митинге в Екатеринбурге в поддержку референдумов

<p>Лидер "Агаты Кристи" Вадим Самойлов на концерте-митинге в Екатеринбурге. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-23350715_358629?z=photo-23350715_457279821/wall-23350715_358629" target="_blank" rel="noopener noreferrer">66.ru | Екатеринбург</a></p>

Лидер "Агаты Кристи" Вадим Самойлов на концерте-митинге в Екатеринбурге. Обложка © VK / 66.ru | Екатеринбург

Лидер и один из создателей рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов стал хедлайнером митинга-концерта в Екатеринбурге в поддержку проходящих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов.

"Референдумы в этих республиках пройдут, и я, как человек, который бывал в Донбассе все эти восемь лет беспощадной бойни со стороны украинского нацизма, знаю, что все люди там стоят за Россию", — сказал Самойлов на открытии концерта, его слова передаёт ТАСС.

По словам музыканта, жители этих регионов выступают за Россию и за мир. При этом он указал, что "это только первые шаги" и анонсировал "остальные".

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Мероприятие прошло на площади у Дворца молодёжи, на ней собралось несколько тысяч человек, среди которых молодые люди и семьи с детьми. Также на нём присутствовали гонщик и областной депутат Сергей Карякин, сенатор Виктор Шептий и депутаты областного заксобрания.

Ранее жители Донбасса и Херсона рассказали Лайфу, почему пришли голосовать на референдум. Многие голосующие пришли с российскими триколорами, также слышно, как играет русская музыка.

Артур Лапсаков

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