"Агата Кристи" выступила на концерте-митинге в Екатеринбурге в поддержку референдумов
Лидер "Агаты Кристи" Вадим Самойлов на концерте-митинге в Екатеринбурге. Обложка © VK / 66.ru | Екатеринбург
Лидер и один из создателей рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов стал хедлайнером митинга-концерта в Екатеринбурге в поддержку проходящих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов.
"Референдумы в этих республиках пройдут, и я, как человек, который бывал в Донбассе все эти восемь лет беспощадной бойни со стороны украинского нацизма, знаю, что все люди там стоят за Россию", — сказал Самойлов на открытии концерта, его слова передаёт ТАСС.
По словам музыканта, жители этих регионов выступают за Россию и за мир. При этом он указал, что "это только первые шаги" и анонсировал "остальные".
Мероприятие прошло на площади у Дворца молодёжи, на ней собралось несколько тысяч человек, среди которых молодые люди и семьи с детьми. Также на нём присутствовали гонщик и областной депутат Сергей Карякин, сенатор Виктор Шептий и депутаты областного заксобрания.
Ранее жители Донбасса и Херсона рассказали Лайфу, почему пришли голосовать на референдум. Многие голосующие пришли с российскими триколорами, также слышно, как играет русская музыка.