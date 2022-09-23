Стоимость нефти Brent упала ниже 86 долларов за баррель впервые с 24 января

Мировые цены на нефть в ходе сегодняшних торгов потеряли в стоимости: марка Brent упала ниже 86 долларов за баррель впервые с 24 января, а WTI опустилась ниже 80 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, в 16:36 Brent теряла 4,38%, опускаясь до 86,5 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы WTI дешевели на 5,23% — до 79,12 доллара.