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23 сентября, 14:14

Стоимость нефти Brent упала ниже 86 долларов за баррель впервые с 24 января

Мировые цены на нефть в ходе сегодняшних торгов потеряли в стоимости: марка Brent упала ниже 86 долларов за баррель впервые с 24 января, а WTI опустилась ниже 80 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, в 16:36 Brent теряла 4,38%, опускаясь до 86,5 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы WTI дешевели на 5,23% — до 79,12 доллара.

Цена газа в Европе упала ниже $1800 впервые с 25 июля

Цена газа в Европе упала ниже $1800 впервые с 25 июля

Ранее Лайф писал, что ограничения цен на нефть из России могут войти в восьмой пакет санкций Евросоюза. По данным газеты Financial Times, официально новый список рестрикций предложен к рассмотрению после встреч чиновников Еврокомиссии с представителями стран – участниц ЕС, которые начинаются в пятницу.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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