Активист "Бессмертного полка" призвал россиян встать на защиту страны
Активист "Бессмертного полка" высказался в поддержку объявленной частичной мобилизации
Белгородское отделение "Бессмертного полка России" поддержало объявленную в стране частичную мобилизацию. Активист движения Сергей Воронков считает, что сегодня соотечественникам необходимо сплотиться вокруг страны и сделать всё необходимое для обеспечения её безопасности. Он также назвал решение о мобилизации вынужденной мерой для победы над недругами.
Активист Воронков высказался в поддержку частичной мобилизации. Видео © Telegram / "Бессмертный полк России"
Представитель "Бессмертного полка" отметил, что коллективный Запад с каждым днём "наращивает усилия по уничтожению нашей Родины", не готов и не хочет идти на примирение. Их цель, как указал активист, — уничтожить территорию России.
"У нас нет иного пути, только победа. Пусть каждый из нас на своём месте честно исполнит свой долг, ведь нет у нас иной земли, кроме этой, политой кровью наших дедов. А значит, за неё и будем стоять!" — подчеркнул Воронков.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
Telegram / "Бессмертный полк России"