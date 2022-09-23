Белгородское отделение "Бессмертного полка России" поддержало объявленную в стране частичную мобилизацию. Активист движения Сергей Воронков считает, что сегодня соотечественникам необходимо сплотиться вокруг страны и сделать всё необходимое для обеспечения её безопасности. Он также назвал решение о мобилизации вынужденной мерой для победы над недругами.

Активист Воронков высказался в поддержку частичной мобилизации. Видео © Telegram / "Бессмертный полк России"

Представитель "Бессмертного полка" отметил, что коллективный Запад с каждым днём "наращивает усилия по уничтожению нашей Родины", не готов и не хочет идти на примирение. Их цель, как указал активист, — уничтожить территорию России.