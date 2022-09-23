На митинге "Своих не бросаем" в Москве появилась гигантская буква Z из георгиевской ленты
Большая буква Z из георгиевской ленты появилась в ходе митинга "Своих не бросаем", проходящего на Манежной площади в Москве, который посвящён проводящимся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумам.
Гигантская буква Z из георгиевской ленты на митинге в Москве. Видео © Telegram/"СМОТРИ"
Ранее Лайф рассказывал, что рок-группа "Агата Кристи" выступила на концерте-митинге в Екатеринбурге в поддержку референдумов. По словам её лидера Вадима Самойлова, он точно знает, что все люди в Донбассе стоят за Россию.
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