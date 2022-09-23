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23 сентября, 14:24

На митинге "Своих не бросаем" в Москве появилась гигантская буква Z из георгиевской ленты

Большая буква Z из георгиевской ленты появилась в ходе митинга "Своих не бросаем", проходящего на Манежной площади в Москве, который посвящён проводящимся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумам.

Гигантская буква Z из георгиевской ленты на митинге в Москве. Видео © Telegram/"СМОТРИ"

Тысячи россиян вышли на митинг "Своих не бросаем" в центре Москвы в поддержку референдумов

Тысячи россиян вышли на митинг "Своих не бросаем" в центре Москвы в поддержку референдумов

Ранее Лайф рассказывал, что рок-группа "Агата Кристи" выступила на концерте-митинге в Екатеринбурге в поддержку референдумов. По словам её лидера Вадима Самойлова, он точно знает, что все люди в Донбассе стоят за Россию.

Обложка ©

Telegram/"СМОТРИ"

Артур Лапсаков

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