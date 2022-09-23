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23 сентября, 12:56

"На околонулевом уровне": В МИД РФ оценили отношения России и США

Рябков заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на околонулевом уровне

Отношения между Москвой и Вашингтоном на данный момент находятся на околонулевом уровне. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

"Ни для кого не секрет, что российско-американские отношения находятся в крайне плачевном состоянии, на околонулевом уровне, сопоставимым с худшими моментами холодной войны", — подчеркнул он в видеообращении к участникам Международной научной конференции в Дипломатической академии, которая посвящена 60-летию Карибского кризиса.

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Ранее Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. Он подчеркнул, что критерии применения ядерного оружия описаны в военной доктрине и конкретизированы в "Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания" от 2 июня 2020 года.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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