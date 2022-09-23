"На околонулевом уровне": В МИД РФ оценили отношения России и США

Отношения между Москвой и Вашингтоном на данный момент находятся на околонулевом уровне. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

"Ни для кого не секрет, что российско-американские отношения находятся в крайне плачевном состоянии, на околонулевом уровне, сопоставимым с худшими моментами холодной войны", — подчеркнул он в видеообращении к участникам Международной научной конференции в Дипломатической академии, которая посвящена 60-летию Карибского кризиса.