"Хочется это показывать": Туктамышева рассказала, сколько ещё планирует выступать
Фигуристка Туктамышева: Буду кататься, пока чувствую желание и силы
Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева планирует выступать на соревнованиях, пока будет позволять тело. Об этом 25-летняя спортсменка рассказала в беседе с kp.ru.
24 и 25 сентября Туктамышева примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в столичном дворце спорта "Мегаспорт".
"У меня новый образ, мне хочется довести его если не до идеала, то всё равно показать идею, которую мы хотели донести с постановщиками. Плюс я люблю соревноваться. Хорошо, что у нас есть такая возможность. Пока у меня с телом всё нормально, пока чувствую желание и силы продолжать кататься, прыгать, совершенствоваться, мне хочется это показывать", — сказала Туктамышева.
Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил ещё на год отстранение всех российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой. Помимо того, конгресс организации проголосовал за поэтапное введение возрастного ценза в фигурном катании. Начиная с сезона 2024/2025 спортсмены смогут выступать на взрослом уровне с 17 лет.
ТАСС / Валерий Шарифулин