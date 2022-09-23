"Хочется это показывать": Туктамышева рассказала, сколько ещё планирует выступать

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева планирует выступать на соревнованиях, пока будет позволять тело. Об этом 25-летняя спортсменка рассказала в беседе с kp.ru.

24 и 25 сентября Туктамышева примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в столичном дворце спорта "Мегаспорт".

"У меня новый образ, мне хочется довести его если не до идеала, то всё равно показать идею, которую мы хотели донести с постановщиками. Плюс я люблю соревноваться. Хорошо, что у нас есть такая возможность. Пока у меня с телом всё нормально, пока чувствую желание и силы продолжать кататься, прыгать, совершенствоваться, мне хочется это показывать", — сказала Туктамышева.