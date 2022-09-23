Спалилась: На фото призывавшей беречь электроэнергию премьера Эстонии увидели обогреватель

Призывающая народ беречь электроэнергию премьер-министр Эстонии Кая Каллас, судя по всему, сама экономить не собирается. Как оказалось, глава финского кабмина пользуется на работе дополнительным обогревателем.

Соответствующее фото, из-за которого в прибалтийской республике разгорелся немалый скандал, было опубликовано в издании Uued uudised 19 сентября. Многие пользователи соцсетей крайне возмутились поведением Каллас. Юзеры обратили внимание на то, что еврочиновники активно призывают граждан затянуть пояса, но сами продолжают вести привычный образ жизни.

К слову, сегодня утром Каллас яро призывала эстонцев готовиться к возможным проблемам с электроснабжением. По её словам, трудности могут возникнуть в случае отключения Россией Эстонии, Латвии и Литвы от своей энергосистемы.