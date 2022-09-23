"Аэрофлот" осенью возобновит полёты в Коломбо, Бангкок и в Гоа
Авиакомпания "Аэрофлот" осенью возобновляет полёты в столицу Шри-Ланки Коломбо, Бангкок, а также в индийский штат Гоа. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
В Коломбо рейсы начнутся с 9 октября, на начальном этапе они будут проходить дважды в неделю, в Бангкок — с 30 октября семь раз в неделю, а в Гоа — со 2 ноября до трёх рейсов в неделю.
Полёты будут проходить на лайнерах Airbus A330. Продажа билетов в столицы Шри-Ланки и Таиланда уже открыта, а в Гоа откроется в ближайшее время, указал перевозчик.
Ранее авиакомпания Air Moldova объявила дату возобновления полётов в Москву. Перевозчик уточнил, что решение связано с многочисленными обращениями граждан Молдавии, а также с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретённые в период пандемии и после закрытия неба.
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