То, что происходит сейчас на референдумах по вхождению Донбасса и других освобождённых стран в состав России, является ключевыми событиями для мира. Об этом заявил председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в беседе с телеграм-каналом Lomovka.

Глава СПЧ Валерий Фадеев — о ситуации в мире сегодня. Видео © Telegram / Lomovka

"То, что происходит сейчас при голосовании на референдумах в этих четырёх областях — двух государствах и двух областях бывшей Украины, — это события ключевые для мира. И сегодня, и завтра, и, я думаю, в ближайшие годы", — сказал он.

По словам Фадеева, мир в настоящий момент переживает грандиозную трансформацию: Запад теряет тотальную силу, а Россия становится лидером, противостоящим его диктату. Глава СПЧ также подчеркнул важность наличия армии. При этом он отметил, что в конечном счёте дух народа определяет то, кто задаёт политику и побеждает.