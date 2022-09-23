Глава СПЧ Фадеев: Происходящее на референдумах — это ключевые события для мира
То, что происходит сейчас на референдумах по вхождению Донбасса и других освобождённых стран в состав России, является ключевыми событиями для мира. Об этом заявил председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в беседе с телеграм-каналом Lomovka.
Глава СПЧ Валерий Фадеев — о ситуации в мире сегодня. Видео © Telegram / Lomovka
"То, что происходит сейчас при голосовании на референдумах в этих четырёх областях — двух государствах и двух областях бывшей Украины, — это события ключевые для мира. И сегодня, и завтра, и, я думаю, в ближайшие годы", — сказал он.
По словам Фадеева, мир в настоящий момент переживает грандиозную трансформацию: Запад теряет тотальную силу, а Россия становится лидером, противостоящим его диктату. Глава СПЧ также подчеркнул важность наличия армии. При этом он отметил, что в конечном счёте дух народа определяет то, кто задаёт политику и побеждает.
"И вот мы сейчас видим проявление духа народа в этих районах, которые, надеюсь, скоро будут частью России", — заключил Фадеев.
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Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
Кадр из видео Telegram / Lomovka