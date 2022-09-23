Рябков: Москва никому не угрожает ядерным оружием
Россия никому не угрожает ядерным оружием. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии, посвящённой 60-летию Карибского кризиса.
"Мы заметили болезненную реакцию Вашингтона на указание [президента России] Владимира Путина перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Разъясняем, что мы никому ядерным оружием не угрожаем", — сказал он.
Рябков подчеркнул, что критерии применения ядерного оружия описаны в военной доктрине и конкретизированы в "Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания" от 2 июня 2020 года. Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов добавил, что Москва неоднократно заявляла о приверженности известной формуле: в войне с таким оружием не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана.
Напомним: в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. Глава государства указал, что "в ход пошёл ядерный шантаж", и предупредил, что "роза ветров может развернуться" в сторону Запада. Позднее Джо Байден увидел в словах Путина угрозу нарушения режима нераспространения ядерного оружия.
ТАСС / POOL / MAXIM SHEMETOV