Рябков: Москва никому не угрожает ядерным оружием

Россия никому не угрожает ядерным оружием. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии, посвящённой 60-летию Карибского кризиса.

"Мы заметили болезненную реакцию Вашингтона на указание [президента России] Владимира Путина перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Разъясняем, что мы никому ядерным оружием не угрожаем", — сказал он.

Рябков подчеркнул, что критерии применения ядерного оружия описаны в военной доктрине и конкретизированы в "Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания" от 2 июня 2020 года. Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов добавил, что Москва неоднократно заявляла о приверженности известной формуле: в войне с таким оружием не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана.