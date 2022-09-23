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23 сентября, 14:45

МО: Проходящих первичное обучение в вузах РФ на очных и вечерних отделениях не мобилизуют

Россияне, которые проходят первичное обучение в высших учебных заведениях РФ на очных и вечерних отделениях, не привлекаются на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом Министерство обороны сообщило в телеграм-канале.

"Граждане Российской Федерации, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются", — говорится в сообщении.

Россиянам напомнили, что повестка подлежащему частичной мобилизации вручается лично в руки

Россиянам напомнили, что повестка подлежащему частичной мобилизации вручается лично в руки

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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