В Казахстане из школьной программы исключили предмет "Самопознание", введённый женой Назарбаева

Власти Казахстана приняли решение исключить из обязательной школьной программы страны предмет "Самопознание", который был введён женой бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева Сарой. Соответствующий приказ подготовило Минпросвещения республики, он будет доступен для публичного обсуждения до 5 октября.

"Признать утратившим силу приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 29 сентября 2018 года № 522 "Об утверждении программы нравственно-духовного образования "Самопознание", — говорится в документе.

Указывается, что отныне предмет "Самопознание" не будет являться обязательным в школьной программе на территории Казахстана и станет факультативом.