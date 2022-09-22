Парламент Казахстана исключил День первого президента из числа госпраздников
В Казахстане исключили День первого президента республики из числа государственных праздников. Такой закон приняли депутаты сената (верхней палаты) парламента страны.
"Предлагается исключить День первого президента — 1 декабря — из списка государственных праздников", — сказано в заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Казахстана.
Поправки будут внесены в законодательные акты по вопросам кинематографии, культуры и праздников. После этого закон поступит на подпись президенту.
День первого президента отмечался в Казахстане с 2012 года в честь Нурсултана Назарбаева. В годы его президентства 1 декабря по всей стране проходили торжественные собрания, спортивные турниры и культурные мероприятия.
Ранее Лайф писал, что в Казахстане назначили дату досрочных выборов президента. Они пройдут 20 ноября. Перед этим действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вводящий в стране однократный семилетний срок президентства.
Сайт Нурсултана Назарбаева