НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 сентября, 05:45

Парламент Казахстана исключил День первого президента из числа госпраздников

В Казахстане исключили День первого президента республики из числа государственных праздников. Такой закон приняли депутаты сената (верхней палаты) парламента страны.

"Предлагается исключить День первого президента — 1 декабря — из списка государственных праздников", — сказано в заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Казахстана.

Поправки будут внесены в законодательные акты по вопросам кинематографии, культуры и праздников. После этого закон поступит на подпись президенту.

Вступил в силу указ о переименовании столицы Казахстана

Вступил в силу указ о переименовании столицы Казахстана

День первого президента отмечался в Казахстане с 2012 года в честь Нурсултана Назарбаева. В годы его президентства 1 декабря по всей стране проходили торжественные собрания, спортивные турниры и культурные мероприятия.

Ранее Лайф писал, что в Казахстане назначили дату досрочных выборов президента. Они пройдут 20 ноября. Перед этим действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вводящий в стране однократный семилетний срок президентства.

Обложка ©

Сайт Нурсултана Назарбаева

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров