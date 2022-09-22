Посол России в Японии Галузин раскритиковал местные СМИ за "ядерные" обвинения

Посол России в Японии Михаил Галузин подверг критике японские СМИ, которые допустили "многочисленные инсинуации" о возможности применения Москвой ядерного оружия из-за спецоперации на Украине. По его словам, которые приводятся на странице посольства, Россия имеет принципиальную позицию по недопустимости ядерной войны.

"В японских СМИ вновь появились многочисленные инсинуации о якобы допускаемой Россией возможности применения ядерного оружия в связи со специальной военной операцией на Украине. Хотели бы напомнить, что принципиальная российская позиция состоит в недопустимости ядерной войны", — отметил Галузин.

Посол напомнил, что именно РФ инициировала в начале года совместное заявление лидеров пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, в котором утверждалось, что в подобном конфликте не может быть победителей. Дипломат перечислил условия возможного применения ядерного оружия и обвинил СМИ в "превратном толковании" решения президента РФ о переводе сил сдерживания Российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Также посол добавил, что США являются единственной страной, кто размещает ядерное оружие за пределами своей национальной территории. Галузин обратил внимание, что странно слышать обвинения от страны, уповающей в своей политике безопасности на американский ядерный "зонтик".