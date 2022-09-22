В Минпромторге заявили об отсутствии в России дефицита запасов товаров

В России достаточно товарных запасов, их постоянно пополняют ретейлеры. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга, заявление которого приводит РИА "Новости".

"На данный момент в России товарные запасы находятся на достаточном уровне и постоянно поддерживаются торговыми сетями… Случаев отсутствия отдельных товаров в регионах не наблюдается", — сообщили в министерстве.

Ведомство совместно с федеральными ретейлерами регулярно мониторит запасы социально значимых товаров, добавили в пресс-службе. Также там указали, что механизмы оперативного реагирования на сложные внешние условия налажены, а торговые сети пополняют на складах запасы товаров первой необходимости.