НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 сентября, 14:50

Когда устала ждать внуков: Американка стала суррогатной матерью для собственного сына

В США 56-летняя мать решила выносить ребёнка для сына

<p>Нэнси Хаак с сыном, невесткой и мужем. Обложка © <a href="https://www.tmz.com/2022/09/22/utah-mom-pregnant-son-baby-56/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TMZ</a></p>

Нэнси Хаак с сыном, невесткой и мужем. Обложка © TMZ

56-летняя Нэнси Хаак из американского штата Юта стала суррогатной матерью для ребёнка собственного сына. Об этом сообщает издание TMZ.

Женщина рассказала, что из-за осложнений после родов супруге её сына сделали гистерэктомию (удаление матки). Несмотря на это, пара не хотела отказываться от заветной мечты завести пятого ребёнка. Тогда они подумали о суррогатном материнстве. Видя отчаяние сына и невестки, Нэнси предложила помочь им.

Интересно отметить, что медики не выявили у женщины противопоказаний к беременности, несмотря на её зрелый возраст. В итоге 56-летняя американка сделала ЭКО, а в мае уже узнала об успешном результате процедуры.

Жительница Ростовской области, ставшая мамой в 50 лет, отвела сына в первый класс

Жительница Ростовской области, ставшая мамой в 50 лет, отвела сына в первый класс

Ранее Лайф рассказывал, что в Италии женщина выносила и родила ребёнка после операции по пересадке матки. Малышка появилась на свет недоношенной и сейчас находится в инкубаторе под присмотром врачей.

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров