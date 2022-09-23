Когда устала ждать внуков: Американка стала суррогатной матерью для собственного сына

56-летняя Нэнси Хаак из американского штата Юта стала суррогатной матерью для ребёнка собственного сына. Об этом сообщает издание TMZ.

Женщина рассказала, что из-за осложнений после родов супруге её сына сделали гистерэктомию (удаление матки). Несмотря на это, пара не хотела отказываться от заветной мечты завести пятого ребёнка. Тогда они подумали о суррогатном материнстве. Видя отчаяние сына и невестки, Нэнси предложила помочь им.

Интересно отметить, что медики не выявили у женщины противопоказаний к беременности, несмотря на её зрелый возраст. В итоге 56-летняя американка сделала ЭКО, а в мае уже узнала об успешном результате процедуры.