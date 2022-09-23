В эстонском посольстве в Белоруссии может остаться два человека

Белоруссия потребовала сократить штат эстонского посольства до двух человек с 1 октября. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел республики.

"Штат посольства этой страны с 1 октября 2022 года должен быть доведён до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала", — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что таким же образом Белоруссия уменьшит дипломатическое присутствие в Эстонии, а белорусский посол отзывается на консультации в Минск. Сообщается, что подобные решения приняты из-за "умышленных действий" Таллина, среди которых попытки присвоить право представлять граждан Белоруссии и "авантюры" в Организации Объединённых Наций. В заявлении сказано, что эти действия расцениваются как провокации в отношении суверенитета государства.

В МИД Белоруссии также отметили, что сегодня, 23 сентября, в министерство была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в стране Триин Хиесалу. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что налаживание дипломатического присутствия может рассматриваться после того, как власти Эстонии вернутся к цивилизованным нормам диалога между странами.