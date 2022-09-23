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23 сентября, 15:32
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Путин подписал указ о повышении зарплат госслужащих с 1 октября

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении окладов госслужащих в 1,04 раза с 1 октября. Текст документа размещён на официальном портале правовой информации.

"Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза: <...> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ", — указано в документе.

Как говорится в указе, речь идёт в том числе о месячных окладах дипломатических работников МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ. Изменения также касаются сотрудников представительств МИД РФ на территории страны и государственных гражданских служащих Минюста, ФССП, а также судов.

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Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Наталья Исакова

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