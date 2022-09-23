Украина утвердила своего нового посла в Германии вместо скандального Мельника

Макеев, судя по всему, продолжит линию своего предшественника — скандально известного Андрея Мельника. По крайней мере сам Мельник в этом ничуть не сомневается. В интервью Der Spiegel в августе он сказал, что его преемник "хотел бы быть милее и симпатичнее, вести себя спокойнее", как того хотели бы все дипломаты, но у него "не будет иного выбора, кроме как отстаивать интересы Украины твёрдым и ясным голосом".