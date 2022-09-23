Власти Финляндии решили ограничить въезд россиянам
Власти Финляндии приняли решение об ограничении въезда в страну гражданам России и выдачи им виз. Об этом стало известно после совместного заседания президента Саули Ниинистё, Комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности.
"Президент республики и Комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьёзного ущерба международному авторитету Финляндии", — говорится в сообщении канцелярии президента Ниинистё.
Напомним, ранее стало известно, что Финляндия готовит полный запрет на въезд для россиян. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто отметил, что Хельсинки не хочет быть транзитной территорией даже для шенгенских виз, которые выдают гражданам РФ другие государства ЕС. Напомним, что парламент Литвы решил запретить с 19 сентября въезд гражданам России с любыми "шенгенами", о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше.
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