Большинство россиян считают, что депутатам Госдумы, как и обычным гражданам, следует разрешить принимать участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на собственный проведённый опрос. 71% респондентов ответили, что парламентарии будут полезны в зоне боевых действий.

При этом каждый четвёртый респондент полагает, что одного лишь желания для участия в таком важном и ответственном мероприятии явно недостаточно. По мнению 25% опрошенных граждан, отправлять на фронт стоит только тех депутатов, у которых за плечами есть опыт участия в боевых действиях.

А вот 2% опрошенных россиян уверены, что депутатам на передовой не место. Эти респонденты считают, что каждый человек должен заниматься своим делом и тогда его труд принесёт максимум пользы для общества. И ещё 2% граждан ответить на вопрос о перспективах отправки парламентариев на фронт затруднились.