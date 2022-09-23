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Регион
Опубликовано 23 сентября 2022, 15:19
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Большинство россиян поддерживают отправку депутатов Госдумы на фронт

Больше 70% россиян считают нужным разрешить депутатам Госдумы отправляться в зону спецоперации

Большинство россиян считают, что депутатам Госдумы, как и обычным гражданам, следует разрешить принимать участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на собственный проведённый опрос. 71% респондентов ответили, что парламентарии будут полезны в зоне боевых действий.

При этом каждый четвёртый респондент полагает, что одного лишь желания для участия в таком важном и ответственном мероприятии явно недостаточно. По мнению 25% опрошенных граждан, отправлять на фронт стоит только тех депутатов, у которых за плечами есть опыт участия в боевых действиях.

А вот 2% опрошенных россиян уверены, что депутатам на передовой не место. Эти респонденты считают, что каждый человек должен заниматься своим делом и тогда его труд принесёт максимум пользы для общества. И ещё 2% граждан ответить на вопрос о перспективах отправки парламентариев на фронт затруднились.

В Госдуме рассказали о депутатах, находящихся в зоне спецоперации
В Госдуме рассказали о депутатах, находящихся в зоне спецоперации

Ранее сообщалось, что первые четыре депутата Госдумы попросили отправить их в зону специальной военной операции на Украине. Теперь их заявления рассмотрит Минобороны РФ. На фронт попросились Виталий Милонов (зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей), Дмитрий Хубезов (председатель Комитета Госдумы по охране здоровья), Дмитрий Саблин (зампред Комитета по обороне) и Сергей Сокол (зампред Комитета по экономической политике). Все они представители "Единой России".

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LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина
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