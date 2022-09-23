НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 сентября, 15:10

Пребывающим в запасе в Свердловской области запретили выезжать из России без разрешения

Некоторым мужчинам в Свердловской области, которые пребывают в запасе, запретили выезжать за пределы России без разрешения. Об этом говорится в приказе врио военного комиссара региона Сергея Чиркова.

"Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (городов) за пределы Российской Федерации временно запрещается", — сказано в документе.

Сообщается, что россиянам, которые пребывают в запасе, временно проживающим в Свердловской области и получившим повестки, нужно в срочном порядке уехать в пункт ПМЖ и направиться в места, которые зафиксированы в мобилизационных предписаниях. При невозможности выполнить данные указания мужчинам необходимо явиться в военный комиссариат по месту состояния на воинском учёте.

Кроме того, главы организаций обязаны освободить от работы призванных граждан и выплатить им зарплату. Согласно документу, руководители объединений и владельцы транспортных средств должны доставить исправную технику в сроки и пункты в соответствии с нарядами военного комиссариата по дополнительному распоряжению.

"У нас нет иного пути": Активист "Бессмертного полка" призвал россиян встать на защиту страны

"У нас нет иного пути": Активист "Бессмертного полка" призвал россиян встать на защиту страны

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров