Пребывающим в запасе в Свердловской области запретили выезжать из России без разрешения

Некоторым мужчинам в Свердловской области, которые пребывают в запасе, запретили выезжать за пределы России без разрешения. Об этом говорится в приказе врио военного комиссара региона Сергея Чиркова.

"Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (городов) за пределы Российской Федерации временно запрещается", — сказано в документе.

Сообщается, что россиянам, которые пребывают в запасе, временно проживающим в Свердловской области и получившим повестки, нужно в срочном порядке уехать в пункт ПМЖ и направиться в места, которые зафиксированы в мобилизационных предписаниях. При невозможности выполнить данные указания мужчинам необходимо явиться в военный комиссариат по месту состояния на воинском учёте.