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23 сентября, 15:05

Захарова: Делегации Евросоюза пропали с радаров после запроса встречи с Лавровым

Делегации ЕС пропали с радаров после того, как они запросили встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и получили предложения о времени проведения переговоров в Нью-Йорке. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Направив свои запросы на переговоры с Сергеем Лавровым "на полях" сессии ГА ООН и получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров. Видимо, получили от Вашингтона ЦУ залечь на дно", — написала она.

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Ранее Мария Захарова сообщила, что встречу с Сергеем Лавровым запросили главы МИД ФРГ и Франции в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Duma.gov.ru

Светлана Оперук

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