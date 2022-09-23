Захарова: Делегации Евросоюза пропали с радаров после запроса встречи с Лавровым

Делегации ЕС пропали с радаров после того, как они запросили встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и получили предложения о времени проведения переговоров в Нью-Йорке. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Направив свои запросы на переговоры с Сергеем Лавровым "на полях" сессии ГА ООН и получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров. Видимо, получили от Вашингтона ЦУ залечь на дно", — написала она.