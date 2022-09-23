Присяжные признали экс-сенатора Арашукова виновным в организации убийств

Члены коллегии присяжных заседателей Мосгорсуда признали экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова виновным в организации убийств по заказу своего отца Рауля Арашукова. Бывший член Совета Федерации признан также не заслуживающим снисхождения.

"На вопрос о виновности Арашукова Рауфа Раульевича в убийстве председателя молодёжного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова коллегия присяжных ответила "да". На вопрос о его виновности в убийстве советника президента КЧР Фраля Шебзухова коллегия присяжных также ответила "да", — цитирует ТАСС слова старшины коллегии заседателей.

Арашукову грозит пожизненный срок.

Кроме того, отца экс-сенатора Рауля Арашукова присяжные признали виновным в хищении газа у "Газпрома" на сумму 4,4 млрд рублей.