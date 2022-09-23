Присяжные признали экс-сенатора Арашукова виновным в организации убийств
Рауф Арашуков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Члены коллегии присяжных заседателей Мосгорсуда признали экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова виновным в организации убийств по заказу своего отца Рауля Арашукова. Бывший член Совета Федерации признан также не заслуживающим снисхождения.
"На вопрос о виновности Арашукова Рауфа Раульевича в убийстве председателя молодёжного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова коллегия присяжных ответила "да". На вопрос о его виновности в убийстве советника президента КЧР Фраля Шебзухова коллегия присяжных также ответила "да", — цитирует ТАСС слова старшины коллегии заседателей.
Арашукову грозит пожизненный срок.
Кроме того, отца экс-сенатора Рауля Арашукова присяжные признали виновным в хищении газа у "Газпрома" на сумму 4,4 млрд рублей.
Как сообщал Лайф, экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Его отца Рауля Арашукова обвиняют в создании ОПГ и хищении у "Газпрома".