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23 сентября, 15:06

Присяжные признали экс-сенатора Арашукова виновным в организации убийств

<p>Рауф Арашуков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Рауф Арашуков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Члены коллегии присяжных заседателей Мосгорсуда признали экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова виновным в организации убийств по заказу своего отца Рауля Арашукова. Бывший член Совета Федерации признан также не заслуживающим снисхождения.

"На вопрос о виновности Арашукова Рауфа Раульевича в убийстве председателя молодёжного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова коллегия присяжных ответила "да". На вопрос о его виновности в убийстве советника президента КЧР Фраля Шебзухова коллегия присяжных также ответила "да", — цитирует ТАСС слова старшины коллегии заседателей.

Арашукову грозит пожизненный срок.

Кроме того, отца экс-сенатора Рауля Арашукова присяжные признали виновным в хищении газа у "Газпрома" на сумму 4,4 млрд рублей.

Арашуков заявил, что его обвиняют в убийстве из-за плевка в портрет

Арашуков заявил, что его обвиняют в убийстве из-за плевка в портрет

Как сообщал Лайф, экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Его отца Рауля Арашукова обвиняют в создании ОПГ и хищении у "Газпрома".

Александра Вишнякова

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