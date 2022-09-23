"Потеряла 50% крови": В Петербурге врачи чудом спасли мать, рожавшую на дому

Врачи скорой помощи и перинатального центра педиатрического университета спасли новорождённую девочку и 37-летнюю мать, пытавшуюся провести роды дома. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказала заместитель главного врача по акушерству Лариса Романова.

Оказалось, что родители соврали медикам, заявив, что роды произошли не в 4 часа дня, как они указали сначала, а в 4 часа ночи накануне. Плацента, которую запрещено удалять работникам скорой помощи, так как может возникнуть сильное кровотечение, всё это время находилась в матке женщины. Пока её везли в больницу, врачи поддерживали жизненные функции и объём циркулирующей крови растворами.

"Массивное кровотечение отразилось на лице пациентки: бледность, спутанное сознание. Но молодцы бригада скорой. Они добились стабилизации состояния, гемодинамики, провели инфузию в обе вены — всё, как положено. Роды на дому — это значит, что может быть всё что угодно: от кровотечения до разрыва матки", — уточнила она.

По словам Романовой, зная, с каким сложным случаем врачам предстоит встретиться, они развернули операционную и собрали всю бригаду на пандусе: двух анестезиологов-реаниматологов и четырёх акушеров-гинекологов во главе с начмедом. В педиатрический университет мать привезли уже стабилизированную после сильнейшей кровопотери. В операционной удалили послед, а вместе с ним — около 600 миллилитров крови.

"Это была наша учтённая кровопотеря, а неучтённая, согласно анализам, которые мы получили, — 50% объёма циркулирующей крови. То есть её кровопотеря составила 2 литра 500 миллилитров", — рассказала начмед.

Решение о родах женщина приняла самостоятельно. Мать — русская, но она является гражданкой Казахстана, как и её гражданский муж. Скорее всего, они боялись, что без российского полиса им придётся платить за пребывание в стационаре, и решили сэкономить, отмечает Романова.