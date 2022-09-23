Кузнецова назвала общей победой референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях

Референдум о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей является общей победой в борьбе за справедливость. Об этом заявила глава комиссии генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова выступает на митинге "Своих не бросаем". Видео © LIFE

"Восемь лет назад начались страшные события, когда НАТО дала команду "фас" киевскому режиму и начались бомбёжки. Я была на тех территориях — Херсон, Запорожье, Донбасс. Спускаясь в подвал "Азовстали", я видела детские игрушки, а над ними были оборудованы снайперские места, рядом стоял БТР. Они прикрывались нашими детьми", — сказала Кузнецова, выступая на митинге "Своих не бросаем", который в эти минуты проходит на Манежной площади в Москве.

Вместе с тем она подчеркнула, что все эти долгие годы жители Донбасса и других освобождённых областей ждали референдума как спасения. С воссоединением территорий, по мнению Кузнецовой, "людям новой великой и сильной России" будет легче построить благополучное будущее.