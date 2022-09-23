В Англии предъявили обвинение Роналду за инцидент с разбитым телефоном мальчика-аутиста

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в нарушении своих правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Обвинение связано с поведением футболиста после апрельского матча чемпионата Англии, в котором "Манчестер Юнайтед" уступил "Эвертону" (0:1). Тогда португалец разбил телефон мальчику-аутисту.