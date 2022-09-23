Рогов: Зеленский лично поручил устраивать теракты, чтобы сорвать референдумы
Президент Украины Владимир Зеленский лично поручил организовать теракты на освобождённых территориях, чтобы сорвать проведение референдумов об их присоединении к РФ. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Поставлена задача на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины лично таким персонажем, как Зеленский, как Данилов и прочими подельниками шайки наркоманов и нацистов, устраивать террористические акты именно в дни проведения референдума, чтобы сорвать его и показать, что он был утоплен в крови", — отметил Рогов в эфире "Радио России", выразив уверенность, что у Киева ничего не получится.
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Напомним, сегодня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы. Старт был дан в 8:00 (совпадает с московским). Продлится голосование до 27 сентября включительно. Из-за соображений безопасности в первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых территориях и путём адресного обхода жителей.
LIFE