Президент Украины Владимир Зеленский лично поручил организовать теракты на освобождённых территориях, чтобы сорвать проведение референдумов об их присоединении к РФ. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Поставлена задача на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины лично таким персонажем, как Зеленский, как Данилов и прочими подельниками шайки наркоманов и нацистов, устраивать террористические акты именно в дни проведения референдума, чтобы сорвать его и показать, что он был утоплен в крови", — отметил Рогов в эфире "Радио России", выразив уверенность, что у Киева ничего не получится.