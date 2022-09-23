Телеканал "Звезда" опубликовал трогательное видео встречи освобождённых из украинского плена военных с родными и близкими. Матери солдат, приехавшие в госпиталь, не сдерживают слёз и признаются, что поверили в чудо.

"Всё, успокойся, чего ты плачешь? Сейчас я заплачу", — успокаивает родственников военный.

"Пытаюсь понять, что он рядом, это просто какое-то чудо. Он говорит: "Мам, я везунчик", — говорит мама другого солдата.