Трогательное видео встречи освобождённых российских военнопленных с родными
Опубликовано трогательное видео встречи освобождённых российских военнопленных с родными
Телеканал "Звезда" опубликовал трогательное видео встречи освобождённых из украинского плена военных с родными и близкими. Матери солдат, приехавшие в госпиталь, не сдерживают слёз и признаются, что поверили в чудо.
Встреча освобождённых российских военнопленных с родными. Видео © телеканал "Звезда"
"Всё, успокойся, чего ты плачешь? Сейчас я заплачу", — успокаивает родственников военный.
"Пытаюсь понять, что он рядом, это просто какое-то чудо. Он говорит: "Мам, я везунчик", — говорит мама другого солдата.
Напомним, 22 сентября стало известно, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях Минобороны и рассказывают об издевательствах, которые пережили в плену. Также глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что из плена был освобождён украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
Телеканал "Звезда"