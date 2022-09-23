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23 сентября, 15:54

"Мам, я везунчик": Трогательное видео встречи освобождённых российских военнопленных с родными

Опубликовано трогательное видео встречи освобождённых российских военнопленных с родными

Телеканал "Звезда" опубликовал трогательное видео встречи освобождённых из украинского плена военных с родными и близкими. Матери солдат, приехавшие в госпиталь, не сдерживают слёз и признаются, что поверили в чудо.

Встреча освобождённых российских военнопленных с родными. Видео © телеканал "Звезда"

"Всё, успокойся, чего ты плачешь? Сейчас я заплачу", — успокаивает родственников военный.

"Пытаюсь понять, что он рядом, это просто какое-то чудо. Он говорит: "Мам, я везунчик", — говорит мама другого солдата.

Освобождённые российские военнопленные впервые смогли дозвониться родным

Освобождённые российские военнопленные впервые смогли дозвониться родным

Напомним, 22 сентября стало известно, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях Минобороны и рассказывают об издевательствах, которые пережили в плену. Также глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что из плена был освобождён украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Обложка ©

Телеканал "Звезда"

Александра Вишнякова

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