Испытание для доллара: Как проведение референдумов отразится на курсе валют С 23 сентября начинаются референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. На этом фоне ожидаются колебания курса валют. Правда, их движение должно пойти по совершенно особой траектории. 22 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

В четверг рубль в начале утренней сессии Мосбиржи находился под умеренным давлением, зато после открытия основных торгов стал активно дорожать. Доллар опустился к уровню 59 рублей, а евро ещё ниже — к 58. Поддержку рублю оказывает приближение налогового периода. В это время со стороны экспортёров традиционно увеличивается предложение валюты. Сказывается и некоторое ослабление геополитических опасений, всплеск которых пришёлся на среду и вызвал резкое ослабление рубля. Тогда российская валюта опустилась до двухмесячных минимумов.

Впрочем, начинаются референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. У многих инвесторов появились опасения, что это может вызвать новый всплеск колебаний курса валют. Обычно так и происходит на рынках во время каких-то значимых событий на геополитической арене. Достаточно вспомнить резкий скачок курса доллара с 75 до 120 рублей в феврале – марте этого года. Стоит ли опасаться повторения этого сценария?

Действительно, риски новых санкций остаются высокими. По мнению экспертов "БКС Мир инвестиций", они способны вызвать ещё одну волну распродаж рублёвых активов. Впрочем, до тех пор, пока в Россию идёт стабильно высокий приток экспортной выручки, рубль серьёзно не упадёт.

Валютный рынок в моменте реагирует волатильностью на геополитические события. Но поскольку курсообразование далеко от рыночного, направленного движения валютных пар ждать не стоит. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.

Что касается операций, то, по его словам, имеет смысл рассмотреть вариант перевода валют недружественных стран с брокерских счетов на банковские. Таким образом можно защититься от реализации возможных санкционных рисков. При этом ценные бумаги в иностранной валюте и фонды, в составе которых эти бумаги присутствуют, защищены больше.

— После объявления референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях российский фондовый рынок упал. При этом валютный рынок, а именно рубль, остаётся стабилен. Распродажи на фондовом рынке, конечно, проходили на ажиотаже и не имеют под собой веских оснований. Всевозможные санкции и так уже введены, на рынке нет нерезидентов, доходы наших экспортёров остаются высокими и растут за счёт увеличения мировых цен на товары и сырьё, — рассказал специалист департамента стратегических исследований компании Total Research Глеб Финкельштейн.

Он пояснил, что рубль стабилен, так как рынок находится под управлением Центробанка и огорожен различными ограничениями от мировых площадок. Политика дедолларизации способствует тому, что население и бизнес не имеют возможности скупать иностранную валюту в кризисные моменты. Московская биржа вообще заявила, что не исключает отказа от торгов долларом.

— В ближайшее время курс останется в диапазоне 60–62 рубля за доллар. К концу года возможно движение в сторону 65. На это может повлиять новое бюджетное правило, с которым пока не определились. Проводить какие-то операции с валютой стоит только после того, как определитесь с целями, для чего это делать. Мы живём в рублёвой зоне, и политика отказа от доллара в экономике делает его совершенно ненужным, — отметил Глеб Финкельштейн.

По его оценкам, глобальных колебаний курса, как в 2014-м и начале 2022 года, не будет, поэтому стараться заработать на разнице в цене особо смысла нет. Лучше открыть брокерский счёт и инвестировать или торговать другими активами, ведь на Мосбирже ещё есть на чём заработать.

— Если же вы часто путешествуете и верите, что в ближайшие годы можно будет опять спокойно летать в Европу и другие страны, то можно хранить какую-то сумму в долларах и евро. Тем, у кого уже есть валюта, лучше будет оставить её, если срочно не нужны рубли, — считает аналитик.

Фото © Shutterstock Как вы считаете, повлияет ли проведение референдумов на курс валют? 0 Да, доллар упадёт. Да, рубль упадёт. Нет, сильно не повлияет. Нет, никак скажется.

Авторы Нина Важдаева