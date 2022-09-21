Цены на бензин ждут нетипичные изменения: В чём особенность этого сезона на топливном рынке В этом году обстановка на рынках уникальна. Ситуация на АЗС не исключение. Сколько будут стоить бензин и дизель в середине осени? 20 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Обычно осенью из-за остановки НПЗ на техобслуживание биржевые цены на топливо растут. Но этот год стал другим. С февраля стоимость бензина снижается благодаря сложившемуся профициту. Стабильно большие объёмы топлива образовались из-за введённых санкций, которые создали проблемы с экспортом нефтепродуктов. Также оказывает влияние и окончание летнего сезона, спрос на бензин снизился.

— В сентябре, вероятно, цены на бензин останутся стабильными под влиянием сбалансированного спроса и предложения. Рост цен возможен, но в рамках инфляции, за этим следит правительство и работает демпферный механизм. Снижение же стоимости в рознице вряд ли произойдёт. На это есть несколько причин, и одна из них — это ценообразование бензина. Около 70% стоимости составляют акцизы, налоги и сборы. И эти компоненты не имеют склонности к сокращению, а только увеличиваются каждый год, — рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов.

Кроме того, по его словам, почти весь 2021 год АЗС работали в убыток и не будут торопиться с понижением розничных цен, чтобы компенсировать часть потерь. В итоге к концу года цены на бензин в рознице могут вырасти на 0,5–1,0%. В случае каких-то непредвиденных событий выше инфляции ценам не даст расти правительство.

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— Да, мы привыкли, что к осени топливо в рознице и в закупках дорожает. Причиной тому и потребность сельхозтехники в дизеле во время осенней уборки урожая, и переход на более сложные "зимние" сорта топлива. Но у нынешнего осеннего сезона в топливной отрасли есть несколько отличий. Переориентирование на внутренние рынки существенно снизило затраты на логистику, что отразилось на ценовой динамике розницы. Это же переориентирование усилило конкуренцию на внутреннем рынке, что предсказуемо позитивно повлияло на розницу, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

В рознице не стоит ожидать значительного снижения цен, поскольку в стоимости бензина 70% составляют налоги. Бензин облагается тремя видами налогов: на добавленную стоимость, на добычу полезных ископаемых и акциз. Компании не влияют на них, соответственно, не могут их снизить. Так считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его прогнозам, некоторые автозаправочные станции могут принять решение о снижении стоимости топлива, но это вряд ли изменит среднюю цену по России. В среднем цена с 2010 года повышалась на 8% в год. По данным Росстата, цена на бензин выросла на 6,1% с января по июль, дизельное топливо подорожало на 11%. Можно предположить, что до конца года цены на бензин плавно вырастут на 2% от текущего уровня. АИ-92 будет стоить 46,43 рубля, АИ-95 — 50,92, АИ-98 — 61,65, а дизельное топливо — 54,47.

На внутреннем рынке, в отличие от прошлых годов, топлива достаточно. Скорее всего, такая ситуация сохранится и в дальнейшем, ведь даже розничные продавцы не хотят снижения потребительского спроса, а он произойдёт, если цены будут сильно расти. Вероятно, стоимость топлива будет немного увеличиваться. До конца 2022 года цена марок АИ-92 и АИ-95 может вырасти на три-пять рублей. Такой прогноз сделал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— А вот с зимним дизелем ситуация совершенно другая: его в нашей стране не хватало и раньше. Спрос значительно превышал предложение. Это однозначно приведёт к росту стоимости дизеля значительно выше инфляции, возможно, на 12–14% до конца года, — пояснил Артём Деев.

Сейчас в рознице цены сильно не падают — АЗС, которые в последние два года терпели убытки (в среднем они теряли один-два рубля на каждом проданном литре), будут компенсировать потери. Автомобилистам стоит быть готовыми к тому, что бензин до конца года сильно в цене не увеличится — максимум на 5% к уровню текущих цен, это будет реакцией на рост спроса (в силу погодного фактора осенью и зимой потребление растёт). В любом случае за год рост стоимости топлива будет в рамках инфляции. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

— В стоимости бензина примерно 2/3 — это налоги и акцизы, включая НДС. Стоимость самого сырья — это не более 10%. Поэтому, собственно, динамика цены на нефть не сильно влияет на внутреннюю стоимость бензина. Также не нужно забывать, что топливо — это социально значимая категория, поэтому вряд ли тут можно ожидать резких колебаний, — рассказал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

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Авторы Нина Важдаева