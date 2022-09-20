Секретные запасы секонд-хендов: Как дёшево купить элитные вещи, определить фейк и найти суперраспродажу Этой осенью в России начали активно открываться элитные секонд-хенды, а спрос на вторичный сегмент массмаркета вырос в разы. Ещё один тренд сезона — подделок стало больше. Что надо знать покупателям? 19 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Какие тренды в ресейле наметились этой осенью

Официальные поставщики ушли с рынка. Увеличивается количество ресейлеров, которые продают подделки. За гарантии качества приходится переплачивать, поскольку проверенных продавцов брендов становится меньше. Соотношение цена/бренд стало выше, поэтому люди стали задумываться над целесообразностью подобных покупок. Так охарактеризовал обстановку на рынке ресейлер Григорий Сергевчев.

— Если год назад в среднем можно было потратить от 20 тысяч рублей на люксовые кроссовки, то сегодня их стоимость начинается от 35 тысяч рублей. Потребители переходят к более осознанному потреблению, однако тенденции остаются непредсказуемыми, как и рынок fashion, — добавил Григорий Сергевчев.

Неудивительно, что в такой ситуации стал расти интерес к секонд-хенду. Причём не только в массмаркете, но и в премиальном сегменте. Только в сентябре в крупных городах открылось несколько секонд-хендов, которые специализируются на элитных брендах. Найти премиальную вещь там можно по ценам значительно ниже оригинала. Бывает, что бэушная вещь ничем не отличается от новой, предыдущий хозяин ею почти не пользовался, но стоить она будет раз в десять дешевле. К примеру, сумку, которая изначально стоила семьдесят тысяч, можно взять за семь тысяч. Вещи за триста тысяч могут стоить тридцать.

Впрочем, отличие в цене между новым товаром бренда и бывшим в употреблении может быть самым разным. Сказывается популярность того или иного товара, спрос и количество предложения на рынке. Чем более востребованная или уникальная вещь, тем может быть меньше разница между стоимостью нового товара и бэушного.

— Помимо очевидной экономии секонд-хенды приносят немало пользы в неочевидных аспектах. Прежде всего эти магазины привлекают осознанных потребителей. Также неизменной популярностью секонд-хенды пользуются у представителей творческих профессий, молодёжи и богемы. Это связано с тем, что там можно найти уникальные предметы одежды и аксессуары редких брендов и ручной работы. Рост популярности осознанного потребления также ежегодно увеличивает клиентуру секонд-хендов. К тому же многие потребители отмечают в последнее время снижение качества одежды, поэтому порой в секонд-хенде можно найти вещи куда лучшего качества и значительно дешевле, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Как дёшево купить дорогую вещь и вычислить подделку

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Сегодня в условиях ухода массмаркета и люксовых брендов с российского рынка цены на одежду и аксессуары продолжают расти. Многие продавцы, зная, что товар в дефиците, продолжают поднимать цены на одежду. Массмаркет вырос в полтора-два раза. Товар заканчивается, поэтому магазины продолжают делать на него наценку. В выигрыше те продавцы, у которых сохраняется возможность дистрибуции, в том числе по параллельному импорту. Об этом рассказал Григорий Сергевчев.

— Сэкономить на одежде сегодня можно. Кстати, даже необязательно приобретать товары неверифицированных продавцов или посещать секонд-хенды. Обратите внимание на локальные бренды, поскольку именитые ретейлеры сегодня могут намеренно завышать цены даже на те бренды, которые в России не пользуются большим спросом. Одним из выходов в ситуации, когда вы хотите продолжать носить брендовые вещи, может стать заказ товаров из Китая, с которым сегодня сотрудничает большинство магазинов. Важно проверить поставщика, поскольку часто есть риск нарваться на некачественный товар, — рассказал Григорий Сергевчев.

По его словам, найти подделку в условиях параллельного импорта можно и в официальных магазинах, поэтому в целом надо обращать внимание на качество товара.

Если говорить про секонд-хенды, то отличить магазин с фейковым товаром от действительно стоящего легко. Магазин расположен в ветхом здании, в подвале, там нет терминала для оплаты картами — всё это свидетельствует о том, что по-настоящему дорогого товара тут нет. Стоит также обращать внимание на освещение в торговом зале. Тусклый свет — это тоже повод насторожиться.

Не секрет, что лучшие вещи продавцы могут припрятать для себя. Бывает, что на такие товары потом делают и дополнительные наценки. Соответственно, чтобы найти ценный товар, лучше приходить в магазин в день завоза.

Фото © Shutterstock Покупаете ли вы вещи в секонд-хенде? 0 Да, уже давно. Да, начал покупать там в этом году. Нет, но планирую. Нет, покупаю только новые вещи.

Авторы Нина Важдаева