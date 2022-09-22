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21 сентября, 21:40

Топ-5 способов защитить сбережения: Откуда забирать деньги, а куда вкладывать

Индекс Мосбиржи резко упал, а на рынках усилилась волатильность. Как в такой ситуации сохранить сбережения, откуда забирать деньги и куда вкладывать?

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Купить бумаги на падающем рынке

Происходящим сейчас снижением стоимости акций и ростом доходностей облигаций (в том числе и государственных ОФЗ) можно воспользоваться только тем инвесторам, которые готовы выделить не более 5–10% от своего капитала под рискованные идеи. Такую рекомендацию дал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

— Сейчас на рынках наблюдается повышенная волатильность, в предстоящие недели инвесторы на фондовом и валютном рынках будут ещё ощущать влияние неопределённости по поводу перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и проведения референдумов по присоединению к России, — добавил Николай Переславский.

Фото © Getty Images

Фото © Getty Images

По его словам, в предстоящие недели высокая волатильность может ожидаться в финансовом и нефтегазовом секторах. Последний может быть обложен не только санкциями недружественных стран. Может также произойти повышение пошлин и НДПИ для наполнения доходами государственного бюджета, планирование которого на период до 2025 года как раз завершается в ближайшие недели.

Получше ситуация может сложиться в сегментах производства и поставок угля, аграрной продукции, а также удобрений. Эта продукция будет пользоваться спросом и не должна оказаться в санкционных списках. Также она будет востребована на внутреннем рынке, хотя власти могут установить на неё предельные цены, что снизит рентабельность производства.

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Выбрать время для покупки ценных бумаг

Если же инвестор относит себя к более консервативным или готов только к умеренным рискам, то лучше подождать несколько дней (а может, и недель) до момента начала стабильного повышения индексов и акций "голубых фишек". Только после этого можно будет начинать присматриваться снова к подешевевшим активам. Об этом рассказал Николай Переславский.

— Средний и крупный бизнес, который связан с зарубежным сбытом, преодолевает новые этапы развития. Переориентируется сбыт, создаются новые логистические цепочки и прочее. Растут сферы сбыта, связанные с текстильным и вещевым производством, торговлей на маркетплейсах, а также строительством — загородным и малоэтажным. Для развития нужны деньги: найм и обучение сотрудников, маркетинг и продажи, увеличение масштабов производства. Представители малого бизнеса не могут привлечь деньги на развитие бизнеса стандартными способами, которые работали ранее. Поэтому частное финансирование в бизнес набирает популярность, — считает инвестор и консультант компании "Ярфинтраст" Игорь Поташов.

Определить валюту для инвестиций

Николай Переславский отметил, что люди, имеющие бизнес с зарубежными контрагентами, готовые увеличить собственные финансовые резервы или планирующие путешествие за рубеж, могут присмотреться к приобретению валюты в обменниках. Среди возможных вариантов, которые могут в долгосрочной перспективе принести ещё и доход, — приобретение долларов США и китайских юаней.

Фото ©  Shutterstock

Фото ©  Shutterstock

— Сейчас валютные курсы не отличаются особой стабильностью, но в ближайшие месяцы для наполнения бюджета валютными доходами от нефтегазовых и других поступлений власти могут пойти на валютные интервенции, а ЦБ может ещё снизить ключевую ставку, что приведёт к снижению курса рубля, — добавил Николай Переславский.

Он отметил возможность развития движения в парах с долларом США и евро в диапазоне 58–65 рублей. К концу года курсы этих валют могут подняться за счёт ослабления рубля до 68–75 рублей за единицу.

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Отслеживать поведение основной массы инвесторов

Первое правило поведения во время падения биржевых индексов — не поддаваться массовым настроениям, пытаться сохранять спокойствие и анализировать ситуацию. После снижения всегда следует отскок.

— Если очень боитесь потерять свои инвестиции, дождитесь его и продавайте бумаги, чтобы максимально минимизировать потери. Второе правило — исходить из своих собственных планов. Не идти на поводу у настроений, превалирующих на бирже. Если все кинулись продавать, сначала подумайте, входило ли это в ваши планы. Если вы инвестируете на долгий срок, возможно, стоит переждать этот сложный период, одновременно присматривая активы, которые были вам и раньше интересны, чтобы приобрести их на самых выгодных условиях, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Диверсифицировать сбережения

Важно диверсифицировать портфель и максимально сокращать долю вложений в риск. В настоящий момент давать какие-либо рекомендации относительно того, какие активы могут принести прибыль, крайне сложно. Геополитика давит на все бумаги, когда и чем именно это завершится, не скажет никто.

— Исходите из самого плохого сценария. Если он не сбудется, вы наверняка заработаете. Если это произойдёт, потеряете меньше других. Какие предприятия всё равно будут работать в любое время помимо ОПК и увеличивать прибыль? Сельхозсектор, производители удобрений, отрасль ЖКХ, продуктовый ретейл. Вот в эти сектора, возможно, и стоит вложиться, чтобы защитить свои накопления, потому что они востребованы всегда, — считает Артём Деев.

Эксперты "БКС Мир инвестиций" отметили, что во вторник, 20 сентября, российский рынок потерял почти 9%, а в среду обвал продолжился. В такой ситуации одним из шагов для защиты денег может быть сокращение позиции в акциях в пользу коротких облигаций или облигаций с плавающим купоном. Если же инвесторы не боятся повышенной волатильности и планируют и дальше держать акции, рассчитывая на восстановление, то тут можно порекомендовать сделать выбор в сторону наиболее устойчивых компаний. Это, например, крупные банки, ретейл, а также "голубые фишки".

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Фото © Shutterstock

Собираетесь ли вы перекладывать сбережения?

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Нина Важдаева

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