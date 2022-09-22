Топ-5 способов защитить сбережения: Откуда забирать деньги, а куда вкладывать

Купить бумаги на падающем рынке

Происходящим сейчас снижением стоимости акций и ростом доходностей облигаций (в том числе и государственных ОФЗ) можно воспользоваться только тем инвесторам, которые готовы выделить не более 5–10% от своего капитала под рискованные идеи. Такую рекомендацию дал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

— Сейчас на рынках наблюдается повышенная волатильность, в предстоящие недели инвесторы на фондовом и валютном рынках будут ещё ощущать влияние неопределённости по поводу перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и проведения референдумов по присоединению к России, — добавил Николай Переславский.

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По его словам, в предстоящие недели высокая волатильность может ожидаться в финансовом и нефтегазовом секторах. Последний может быть обложен не только санкциями недружественных стран. Может также произойти повышение пошлин и НДПИ для наполнения доходами государственного бюджета, планирование которого на период до 2025 года как раз завершается в ближайшие недели.

Получше ситуация может сложиться в сегментах производства и поставок угля, аграрной продукции, а также удобрений. Эта продукция будет пользоваться спросом и не должна оказаться в санкционных списках. Также она будет востребована на внутреннем рынке, хотя власти могут установить на неё предельные цены, что снизит рентабельность производства.

Выбрать время для покупки ценных бумаг

Если же инвестор относит себя к более консервативным или готов только к умеренным рискам, то лучше подождать несколько дней (а может, и недель) до момента начала стабильного повышения индексов и акций "голубых фишек". Только после этого можно будет начинать присматриваться снова к подешевевшим активам. Об этом рассказал Николай Переславский.

— Средний и крупный бизнес, который связан с зарубежным сбытом, преодолевает новые этапы развития. Переориентируется сбыт, создаются новые логистические цепочки и прочее. Растут сферы сбыта, связанные с текстильным и вещевым производством, торговлей на маркетплейсах, а также строительством — загородным и малоэтажным. Для развития нужны деньги: найм и обучение сотрудников, маркетинг и продажи, увеличение масштабов производства. Представители малого бизнеса не могут привлечь деньги на развитие бизнеса стандартными способами, которые работали ранее. Поэтому частное финансирование в бизнес набирает популярность, — считает инвестор и консультант компании "Ярфинтраст" Игорь Поташов.

Определить валюту для инвестиций

Николай Переславский отметил, что люди, имеющие бизнес с зарубежными контрагентами, готовые увеличить собственные финансовые резервы или планирующие путешествие за рубеж, могут присмотреться к приобретению валюты в обменниках. Среди возможных вариантов, которые могут в долгосрочной перспективе принести ещё и доход, — приобретение долларов США и китайских юаней.

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— Сейчас валютные курсы не отличаются особой стабильностью, но в ближайшие месяцы для наполнения бюджета валютными доходами от нефтегазовых и других поступлений власти могут пойти на валютные интервенции, а ЦБ может ещё снизить ключевую ставку, что приведёт к снижению курса рубля, — добавил Николай Переславский.

Он отметил возможность развития движения в парах с долларом США и евро в диапазоне 58–65 рублей. К концу года курсы этих валют могут подняться за счёт ослабления рубля до 68–75 рублей за единицу.

Отслеживать поведение основной массы инвесторов

Первое правило поведения во время падения биржевых индексов — не поддаваться массовым настроениям, пытаться сохранять спокойствие и анализировать ситуацию. После снижения всегда следует отскок.

— Если очень боитесь потерять свои инвестиции, дождитесь его и продавайте бумаги, чтобы максимально минимизировать потери. Второе правило — исходить из своих собственных планов. Не идти на поводу у настроений, превалирующих на бирже. Если все кинулись продавать, сначала подумайте, входило ли это в ваши планы. Если вы инвестируете на долгий срок, возможно, стоит переждать этот сложный период, одновременно присматривая активы, которые были вам и раньше интересны, чтобы приобрести их на самых выгодных условиях, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Диверсифицировать сбережения

Важно диверсифицировать портфель и максимально сокращать долю вложений в риск. В настоящий момент давать какие-либо рекомендации относительно того, какие активы могут принести прибыль, крайне сложно. Геополитика давит на все бумаги, когда и чем именно это завершится, не скажет никто.

— Исходите из самого плохого сценария. Если он не сбудется, вы наверняка заработаете. Если это произойдёт, потеряете меньше других. Какие предприятия всё равно будут работать в любое время помимо ОПК и увеличивать прибыль? Сельхозсектор, производители удобрений, отрасль ЖКХ, продуктовый ретейл. Вот в эти сектора, возможно, и стоит вложиться, чтобы защитить свои накопления, потому что они востребованы всегда, — считает Артём Деев.

Эксперты "БКС Мир инвестиций" отметили, что во вторник, 20 сентября, российский рынок потерял почти 9%, а в среду обвал продолжился. В такой ситуации одним из шагов для защиты денег может быть сокращение позиции в акциях в пользу коротких облигаций или облигаций с плавающим купоном. Если же инвесторы не боятся повышенной волатильности и планируют и дальше держать акции, рассчитывая на восстановление, то тут можно порекомендовать сделать выбор в сторону наиболее устойчивых компаний. Это, например, крупные банки, ретейл, а также "голубые фишки".