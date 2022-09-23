Россиянам назвали три главных продукта осени

Подоспевшие к осеннему сезону капуста, тыква и грибы помогут поднять настроение яркими красками и укрепить здоровье. Об этом в беседе с kp.ru рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала "Доктор Павлова" и книги "Обман веществ" Зухра Павлова.

"Для нас очень важны не только вкусовые качества пищи, но и то, как еда выглядит, потому что в ответ на эстетическую составляющую блюда в организме также вырабатываются вещества, которые либо улучшают наше настроение, либо его ухудшают", — уточнила она.

По словам Павловой, капуста является источником ценнейших пищевых волокон и вещества сульфорафан, которое защищает от рака, а также от неопластических процессов в организме. При этом квашеная капуста является практически лекарством, уверена эксперт. Она помогает стенкам кишечника благодаря формированию в ней короткоцепочечных жирных кислот, что стимулирует иммунитет и в целом хорошо влияет на организм.

Яркая, красивая и полезная тыква содержит в себе большое количество необходимых организму микроэлементов и пищевых волокон, отметила эндокринолог. При этом она долго хранится. Однако самое главное — не злоупотреблять ею, так как в плоде есть фруктоза, которая может быть вредна в большом количестве. Грибы же являются национальным блюдом русской кухни, и добавить их в рацион стоит по нескольким причинам, отметила эксперт.

"В грибах есть компонент, который часто воспринимается как самый важный, — это белок. Однако белка из грибов мы усваиваем крайне мало, всего в пределах 20–23%. Поэтому грибы не могут стать полноценной альтернативой животному белку, не могут заменить мясо. <...> И ещё грибы — источник микроэлементов, в частности витаминов группы В. Так что, главное в них — не белок, а микроэлементы и клетчатка", — уточнила Павлова.