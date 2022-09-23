Полицейские и Росгвардия задержали под Херсоном украинских диверсантов с оружием

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали диверсионно-разведывательную группу из пяти человек в Алёшковском районе Херсонской области. Об этом говорится в заявлении регионального управления МВД в телеграм-канале.

Под Херсоном задержали диверсионно-разведывательную группу из пяти человек. Видео © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области

"В ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции при силовой поддержке группы Росгвардии "Юг" в посёлке Правые Саги Алёшковского района была задержана уже вторая диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек", — сказано в сообщении.

















По данным ведомства, в ходе обыска обнаружены тайники с большим арсеналом оружия. Правоохранители изъяли автоматы и пулемёты Калашникова с патронами различного калибра, которых было свыше восьми тысяч, а также девять противотанковых управляемых ракет, гранатомёты, мины и другое вооружение. Сейчас задержанные дают показания и рассказывают о целях и местах готовившихся терактов. Кроме того, члены диверсионно-разведывательной группы делятся информацией о подельниках, на данный момент предпринимаются меры по их задержанию.