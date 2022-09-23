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23 сентября, 16:29

Полицейские и Росгвардия задержали под Херсоном украинских диверсантов с оружием

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали диверсионно-разведывательную группу из пяти человек в Алёшковском районе Херсонской области. Об этом говорится в заявлении регионального управления МВД в телеграм-канале.

Под Херсоном задержали диверсионно-разведывательную группу из пяти человек. Видео © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области

"В ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции при силовой поддержке группы Росгвардии "Юг" в посёлке Правые Саги Алёшковского района была задержана уже вторая диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек", — сказано в сообщении.

  • Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
    Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
  • Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
    Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
  • Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
    Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
  • Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
    Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
  • Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
    Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
  • Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
    Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
  • Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
    Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
  • Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
    Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области

Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области

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По данным ведомства, в ходе обыска обнаружены тайники с большим арсеналом оружия. Правоохранители изъяли автоматы и пулемёты Калашникова с патронами различного калибра, которых было свыше восьми тысяч, а также девять противотанковых управляемых ракет, гранатомёты, мины и другое вооружение. Сейчас задержанные дают показания и рассказывают о целях и местах готовившихся терактов. Кроме того, члены диверсионно-разведывательной группы делятся информацией о подельниках, на данный момент предпринимаются меры по их задержанию.

Люди поддерживают Россию: Украинский диверсант не смог найти подельников для теракта на Херсонщине

Люди поддерживают Россию: Украинский диверсант не смог найти подельников для теракта на Херсонщине

Ранее Лайф писал, что в Херсоне правоохранители задержали диверсантов, готовивших теракты для срыва референдума. Силовики ликвидировали одного фигуранта террористической ячейки при оказании вооружённого сопротивления, а четверо были задержаны.

Обложка ©

Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области

Никита Осипов

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