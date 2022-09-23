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Регион
Опубликовано 23 сентября 2022, 16:29
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Полицейские и Росгвардия задержали под Херсоном украинских диверсантов с оружием

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали диверсионно-разведывательную группу из пяти человек в Алёшковском районе Херсонской области. Об этом говорится в заявлении регионального управления МВД в телеграм-канале.

Под Херсоном задержали диверсионно-разведывательную группу из пяти человек. Видео © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области

"В ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции при силовой поддержке группы Росгвардии "Юг" в посёлке Правые Саги Алёшковского района была задержана уже вторая диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек", — сказано в сообщении.

  • Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
    Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
  • Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
    Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
  • Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
    Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
  • Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
    Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
  • Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
    Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
  • Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
    Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
  • Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
    Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
  • Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области
    Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области

Найденное вооружение у задержанной диверсионно-разведывательной группы. Фото © Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области

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По данным ведомства, в ходе обыска обнаружены тайники с большим арсеналом оружия. Правоохранители изъяли автоматы и пулемёты Калашникова с патронами различного калибра, которых было свыше восьми тысяч, а также девять противотанковых управляемых ракет, гранатомёты, мины и другое вооружение. Сейчас задержанные дают показания и рассказывают о целях и местах готовившихся терактов. Кроме того, члены диверсионно-разведывательной группы делятся информацией о подельниках, на данный момент предпринимаются меры по их задержанию.

Украинский диверсант не смог найти подельников для теракта на Херсонщине
Украинский диверсант не смог найти подельников для теракта на Херсонщине

Ранее Лайф писал, что в Херсоне правоохранители задержали диверсантов, готовивших теракты для срыва референдума. Силовики ликвидировали одного фигуранта террористической ячейки при оказании вооружённого сопротивления, а четверо были задержаны.

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Telegram / ГУ МВД Украины по Херсонской области

Никита Осипов
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