С 1 декабря 2022 года тарифы ЖКХ проиндексируют на 9%

Правительство России решило перенести индексацию коммунальных тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития.

"За счёт данного решения более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет. Следующая индексация коммунальных тарифов произойдёт только 1 июля 2024 года", — говорится в сообщении.

Минэкономразвития объясняет, что опережающая индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов. При этом предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, уточнили в ведомстве.