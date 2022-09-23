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23 сентября, 16:46

С 1 декабря 2022 года тарифы ЖКХ проиндексируют на 9%

Правительство России решило перенести индексацию коммунальных тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития.

"За счёт данного решения более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет. Следующая индексация коммунальных тарифов произойдёт только 1 июля 2024 года", — говорится в сообщении.

Минэкономразвития объясняет, что опережающая индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов. При этом предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, уточнили в ведомстве.

Определены регионы с самыми дорогими ЖКУ для жителей

Определены регионы с самыми дорогими ЖКУ для жителей

Ранее Лайф писал, что Минстрой предложил списать некоторым россиянам долги по коммуналке. Причинами для предоставления льгот могут стать стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и так далее.


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Shutterstock

Наталья Исакова

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