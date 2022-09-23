Психолог рассказала о неожиданных плюсах злости

Не существует плохих или хороших эмоций — все они нужны. Злость — это такой же необходимый способ проявления чувств, как радость или печаль, и имеет свои плюсы. Об этом "Газете.ru" рассказала семейный психолог Ольга Романив.

"Эмоции, особенно негативные, к которым относится в том числе гнев или злость, помогают нам учиться и защищаться. Если нам что-то не нравится, злит нас, обижает, мы должны к себе прислушиваться и в идеале не допускать повторения таких ситуаций", — сказала она.

По словам Романив, любая негативная эмоция является фактором выживания. Так, если бы первобытный человек не испытывал чувство страха, он бы просто не выжил, а если бы подавлял в себе злость — не смог бы защитить свою жизнь.

Сегодня же, подчеркнула психолог, злость помогает человеку сохранить личное пространство. Например, ребёнок может испытывать это чувство, когда кто-то пытается отнять у него игрушку. Поэтому Романив советует родителям не запрещать детям испытывать злость, ведь это может сказаться на его будущем. Так, взрослые, подавляющие свои негативные эмоции, склонны к самоповреждению, перееданию, злоупотреблению алкоголем.