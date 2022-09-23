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23 сентября, 17:21

Явка на референдуме в Херсонской области в первый день составила 15,31%

Явка на референдуме в Херсонской области по вхождению в состав России по итогам первого дня голосования составила более 15%. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

"По итогам первого дня голосования на референдуме о вхождении Херсонской области в состав РФ на правах субъекта явка составила 15,31%", — сказала она в разговоре с журналистами.

Наблюдатели из Франции и США прибыли на референдум в Херсонской области

Наблюдатели из Франции и США прибыли на референдум в Херсонской области

Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.

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ТАСС / Антон Вергун

Наталья Исакова

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