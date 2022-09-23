Явка на референдуме в Херсонской области в первый день составила 15,31%

Явка на референдуме в Херсонской области по вхождению в состав России по итогам первого дня голосования составила более 15%. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

"По итогам первого дня голосования на референдуме о вхождении Херсонской области в состав РФ на правах субъекта явка составила 15,31%", — сказала она в разговоре с журналистами.