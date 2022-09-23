Явка на референдуме в Херсонской области в первый день составила 15,31%
Явка на референдуме в Херсонской области по вхождению в состав России по итогам первого дня голосования составила более 15%. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.
"По итогам первого дня голосования на референдуме о вхождении Херсонской области в состав РФ на правах субъекта явка составила 15,31%", — сказала она в разговоре с журналистами.
Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
ТАСС / Антон Вергун