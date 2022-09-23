"Трусы и предатели": Кадыров жёстко проехался по уклонистам
Кадыров высказался про уклонистов, назвав их "трусами и людьми второго сорта"
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к уклонистам от объявленной в России частичной мобилизации. Он отметил, что такие граждане могут придумывать себе любые оправдания, однако они навсегда останутся "трусами, предателями и людьми второго сорта".
"Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта", — написал чеченский лидер в телеграм-канале.
Уклонисты, как подчеркнул Кадыров, в случае нужды превращаются в "граждан с большой буквы" и "любят тыкать пальцем во вторую главу конституции" (о правах и свободах человека и гражданина. — Прим. Лайфа). Но когда стране нужна реальная поддержка, такие люди бросают Родину и близких, навлекая на себя несмываемый позор.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
Telegram / Kadyrov_95