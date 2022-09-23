"Трусы и предатели": Кадыров жёстко проехался по уклонистам

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к уклонистам от объявленной в России частичной мобилизации. Он отметил, что такие граждане могут придумывать себе любые оправдания, однако они навсегда останутся "трусами, предателями и людьми второго сорта".

"Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта", — написал чеченский лидер в телеграм-канале.