Вирусолог предостерёг жителей Сочи от поедания летучих мышей
Вирусолог Ларичев оценил опасность вируса, найденного у летучих мышей в России
Вирусолог Виктор Ларичев в интервью радиостанции "Говорит Москва" оценил опасность вируса, найденного у летучих мышей в России. По мнению специалиста, бить тревогу не стоит, поскольку в данный момент ещё нет какой-либо конкретики и ясности.
Ларичев отметил, что у любых животных присутствует огромное число различных инфекций. Однако у большинства вирусов нет некоторых генетических элементов, способствующих развитию болезни у человека. Обнаруженным в РФ у летучих мышей вирусом пока никто из людей не заболел, но, как заметил эксперт, испытывать судьбу тоже не следует.
"Я бы рекомендовал жителям Сочи не есть летучих мышей. Не надо лезть к диким животным, главная опасность от летучих мышей — это бешенство. Бешенство — это 100% летальность, а коронавирус — нет", — предупредил специалист.
Ранее Лайф сообщал, что у летучих мышей в России нашли новый опасный коронавирус. По данным учёных, он способен заражать людей, и хотя и принадлежит к SARS-CoV-2, но на него не действуют антитела и вакцины против ковида.
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