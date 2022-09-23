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23 сентября, 17:38

В ЛНР явка избирателей в первый день референдума составила 21,97%

В ЛНР явка избирателей в первый день референдума по вхождению в состав России составила 21,97%. Такое заявление сделала председатель Центризбиркома республики Елена Кравченко. Отметим, что в общей сложности там проголосовало 298 900 человек.

"На 20:00 явка у нас составила 21,97%", — отметила Кравченко.

Явка на референдуме в Херсонской области в первый день составила 15,31%

Явка на референдуме в Херсонской области в первый день составила 15,31%

Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.

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ТАСС / Антон Вергун

Никита Осипов

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