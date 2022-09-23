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23 сентября, 18:29

РФ продемонстрирует Америке новейшую баллистическую ракету "Сармат" до февраля 2024 года

Россия продемонстрирует инспекционной группе из США новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" до 20 февраля 2024 года. Об этом говорится в техническом задании на сайте госзакупок. В опубликованном документе сказано, что МБР РС-28 собираются показать на заводе "Красмаш".

Сообщается, что будут представлены ракета в сборе без головной части, её первая ступень и транспортно-пусковой контейнер. Причём во время визита инспекции будут проводиться измерения с применением специальных приборов.

Кроме того, в планах изготовить 20 цветных фотографий. В документе сказано, что поводом для подобного мероприятия служит Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Москвой и Вашингтоном.

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Ранее разработчик "Сармата" Владимир Дегтярь заявил, что ракета сможет достать почти до любой точки Земли. По его словам, это связано с тем, что аппарат обладает десятками видов боевого оснащения.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов

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