Известный кинодраматург Борис Добродеев скончался в возрасте 95 лет

Борис Добродеев родился 28 апреля 1927 года в Воронеже. В 1949 году он окончил ВГИК, после чего работал на студии "Венфильм" в Австрии. Также кинодраматург был заместителем главреда киностудии "Мосфильм" и на протяжении долгих лет сотрудничал с Ленинградской студией документальных фильмов. Добродеев был известен такими картинами, как "Негромкое кино Бориса Барнета", "Любимое кино Сталина", "Софья Ковалевская", "Особо важное задание", "Жизнь Бетховена", "Материнское поле" и "Первый учитель".