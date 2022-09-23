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23 сентября, 18:23

Известный кинодраматург Борис Добродеев скончался в возрасте 95 лет

<p>Борис Добродеев. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/search/129700372/683484/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Борис Добродеев. Обложка © kino-teatr.ru

Известный кинодраматург Борис Добродеев умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"На 96-м году ушёл из жизни известный драматург, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, лауреат Ленинской премии, член Союза кинематографистов России Добродеев Борис Тихонович", — говорится в сообщении.

Коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким Добродеева. Причины смерти деятеля культуры не сообщаются.

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Борис Добродеев родился 28 апреля 1927 года в Воронеже. В 1949 году он окончил ВГИК, после чего работал на студии "Венфильм" в Австрии. Также кинодраматург был заместителем главреда киностудии "Мосфильм" и на протяжении долгих лет сотрудничал с Ленинградской студией документальных фильмов. Добродеев был известен такими картинами, как "Негромкое кино Бориса Барнета", "Любимое кино Сталина", "Софья Ковалевская", "Особо важное задание", "Жизнь Бетховена", "Материнское поле" и "Первый учитель".

Ранее стало известно о смерти режиссёра "Вечного зова" Владимира Краснопольского. Ему было 89 лет.

Наталья Исакова

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