Итальянский наблюдатель на референдуме: Западные СМИ не освещали недавний удар по Донецку

Наблюдатель из Италии на референдуме в Донецкой Народной Республике отметил, что западные СМИ проигнорировали удар по Донецку 22 сентября. Он был крайне удивлён отсутствием хоть какой-то информации об этом в иностранной прессе.

"Я вспоминаю, что произошло вчера. Представляете, если такая трагедия, как вчера, была бы, например, в Италии, Франции, Германии, в любой стране, какая огромная мировая новость была бы. Но произошло в Донецке. Я не видел, чтобы наши главные СМИ, альтернативные СМИ расскажут, что происходит, но официальные не рассказали о такой трагедии", — цитирует наблюдателя ТАСС.

Наблюдатель из Италии сделал вывод, что западные СМИ не хотят уделять внимание событиям, которые происходят в Донбассе.