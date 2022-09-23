Итальянский наблюдатель на референдуме: Западные СМИ не освещали недавний удар по Донецку
Наблюдатель из Италии на референдуме в Донецкой Народной Республике отметил, что западные СМИ проигнорировали удар по Донецку 22 сентября. Он был крайне удивлён отсутствием хоть какой-то информации об этом в иностранной прессе.
"Я вспоминаю, что произошло вчера. Представляете, если такая трагедия, как вчера, была бы, например, в Италии, Франции, Германии, в любой стране, какая огромная мировая новость была бы. Но произошло в Донецке. Я не видел, чтобы наши главные СМИ, альтернативные СМИ расскажут, что происходит, но официальные не рассказали о такой трагедии", — цитирует наблюдателя ТАСС.
Наблюдатель из Италии сделал вывод, что западные СМИ не хотят уделять внимание событиям, которые происходят в Донбассе.
За ходом голосования на референдумах в республиках Донбасса и на освобождённых территориях Украины следят порядка 130 иностранных наблюдателей. Среди них представители РФ, Венесуэлы, Италии, Румынии, Того и ЮАР.
Ранее Лайф писал, что под удар ВСУ попали центральный рынок Донецка и пассажирский автобус. В результате погибло шесть человек, в том числе подросток. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, обстрел вёлся, предположительно, из французской гаубицы Caesar.
Новости
Телеграм / "Репортёр Руденко V"